تفاصيل اجتماع محلية النواب اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة.

أعمال تطوير الشوارع والطرق

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن زراعة أشجار جديدة بديلة لما يتم إزالتها أثناء تنفيذ أعمال تطوير الشوارع والطرق.

إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار

وطالب النائب بضرورة إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار، فضلًا عن تزويد هيئة النظافة والتجميل بمهندسين زراعيين وإخصائيين في مجال تجميل وتنسيق الحدائق والأشجار.

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كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن توقف أعمال البناء بقطعة أرض (جمعية بداية) بمنطقة الدقي – محافظة الجيزة منذ عام 2020، والتي تُعد سكن لعدد (1400) منتفع، مما كان له الأثر السيئ على الجمعية والمنتفعين.

واستعرض النائب عامر الشوربجي، تاريخ ترخيص قطعة الأرض وخطوات وتاريخ المشكلة بين جمعية بداية ومحافظة الجيزة ووجود رخصة سكنية ممنوحة للجمعية ومع ذلك تم وقف البناء من قبل المحافظة.

وأكد الممثل القانوني لجمعية بداية، أن الأرض كانت مملوكه للدولة كمصنع في منطقة سكنية، وتم إزالتها وإعادة الأرض إلى طبيعتها وتحويلها لسكني، قائلا: ومن هنا لا يستوجب دفع رسوم تحسين نشاط، وهناك حكم نهائي بات استئناف البناء.

واستمعت اللجنة لسكرتير عام محافظة الجيزة، شاكر يونس، الذي استعرض تاريخ قطعة الأرض، والهدف تحويلها للمنفعة العامة وتعويض الجمعية بقطعة أرض بديلة في إحدى المدن الجديدة.

من جانبه أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تشكيل لجنة تعرض عليها كافة الأحكام والأوراق والمستندات لمراجعتها ودراستها ومعرفة رأي الحكومة وعقد اجتماع مجددا خلال ثلاثة شهور.

كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول: بشأن التأخر الشديد في إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن، فضلًا عن البطء الشديد في تنفيذ أعمال جامع النصر بزنين بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والثاني حول: توقف تنفيذ أعمال خط الانحدار الرئيسي للصرف الصحي بشارع كفرطهرمس بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والذي سبق اقتراح تنفيذه لحل مشكلة الطفوح المستمرة بالمنطقة وكذا غلق عيادات روز اليوسف، وتم التنسيق والاتفاق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ الأعمال، وبالفعل بدء التنفيذ منذ عام ولكن ببطء شديد إلى أن توقف تنفيذ الأعمال نهائيًا.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة الثالث للنائب محمد الحسيني حول: سرعة تنفيذ مشروع خط الانحدار للصرف الصحي قطر (700م) بشارع ناهيا وبعض الشوارع الأخرى (محمد كمال –محمد على حسن من المعرض – عبدالمنعم حرب من شارع القناية – حارة ثابت حسين من شارع إبراهيم عباس) حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، فضلًا عن سرعة تنفيذ وإقامة محطة رفع الصرف الصحي، ومد الشبكة بجميع الشوارع للقضاء على طفوح الصرف الصحي المستمرة بمنطقة النجوم و6 أكتوبر، مع ضرورة العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بتلك الشوارع والمناطق.