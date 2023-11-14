محلية النواب تناقش طلب زراعة أشجار بديلة لما تتم إزالتها أثناء التطوير

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء.

ويشهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن زراعة أشجار جديدة بديلة لما يتم إزالتها أثناء تنفيذ أعمال تطوير الشوارع والطرق، مع ضرورة إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار، فضلًا عن تزويد هيئة النظافة والتجميل بمهندسين زراعيين وأخصائيين في مجال تجميل وتنسيق الحدائق والأشجار.

Advertisements

كما يناقش الاجتماع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن توقف أعمال البناء بقطعة أرض (جمعية بداية) بمنطقة الدقي – محافظة الجيزة منذ عام 2020، والتي تُعد سكن لعدد (1400) منتفع، مما كان له الأثر السيئ على الجمعية والمنتفعين.

ويشهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن التأخر الشديد في إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن، فضلًا عن البطء الشديد في تنفيذ أعمال جامع النصر بزنين بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.



كما يشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن:

الأول : توقف تنفيذ أعمال خط الانحدار الرئيسي للصرف الصحي بشارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والذي سبق اقتراح تنفيذه لحل مشكلة الطفوح المستمرة بالمنطقة وكذا غلق عيادات روز اليوسف، وتم التنسيق والاتفاق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ الأعمال، وبالفعل بدء التنفيذ منذ عام ولكن ببطء شديد إلى أن توقف تنفيذ الأعمال نهائيًا.

الثاني : سرعة تنفيذ مشروع خط الانحدار للصرف الصحي قطر (700م) بشارع ناهيا وبعض الشوارع الأخرى (محمد كمال –محمد على حسن من المعرض – عبد المنعم حرب من شارع القناية – حارة ثابت حسين من شارع إبراهيم عباس) حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، فضلًا عن سرعة تنفيذ وإقامة محطة رفع الصرف الصحي، ومد الشبكة بجميع الشوارع للقضاء على طفوح الصرف الصحي المستمرة بمنطقة النجوم و6 أكتوبر، مع ضرورة العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بتلك الشوارع والمناطق.