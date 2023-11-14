الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

محلية النواب تناقش طلب زراعة أشجار بديلة لما تتم إزالتها أثناء التطوير

إعادة تشجير مكان
إعادة تشجير مكان المحاور والطرق، فيتو

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء. 

ويشهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن زراعة أشجار جديدة بديلة لما يتم إزالتها أثناء تنفيذ أعمال تطوير الشوارع والطرق، مع ضرورة إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار، فضلًا عن تزويد هيئة النظافة والتجميل بمهندسين زراعيين وأخصائيين في مجال تجميل وتنسيق الحدائق والأشجار.

Advertisements

كما يناقش الاجتماع  موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن توقف أعمال البناء بقطعة أرض (جمعية بداية) بمنطقة الدقي – محافظة الجيزة منذ عام 2020، والتي تُعد سكن لعدد (1400) منتفع، مما كان له الأثر السيئ على الجمعية والمنتفعين.

ويشهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن التأخر الشديد في إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن، فضلًا عن البطء الشديد في تنفيذ أعمال جامع النصر بزنين بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.
 

كما يشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن:

الأول: توقف تنفيذ أعمال خط الانحدار الرئيسي للصرف الصحي بشارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، والذي سبق اقتراح تنفيذه لحل مشكلة الطفوح المستمرة بالمنطقة وكذا غلق عيادات روز اليوسف، وتم التنسيق والاتفاق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ الأعمال، وبالفعل بدء التنفيذ منذ عام ولكن ببطء شديد إلى أن توقف تنفيذ الأعمال نهائيًا.

الثاني: سرعة تنفيذ مشروع خط الانحدار للصرف الصحي قطر (700م) بشارع ناهيا وبعض الشوارع الأخرى (محمد كمال –محمد على حسن من المعرض – عبد المنعم حرب من شارع القناية – حارة ثابت حسين من شارع إبراهيم عباس) حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، فضلًا عن سرعة تنفيذ وإقامة محطة رفع الصرف الصحي، ومد الشبكة بجميع الشوارع للقضاء على طفوح الصرف الصحي المستمرة بمنطقة النجوم و6 أكتوبر، مع ضرورة العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بتلك الشوارع والمناطق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة المحلية النواب زراعة أشجار الشوارع الحدائق

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد محور عمرو بن العاص بالهرم وترسا (فيديو)

زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمراكز المنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمركزين في المنيا

الاستمرار في زراعة الأشجار المثمرة بمركزي البداري وديروط بأسيوط

الأكثر قراءة

إمبابي عن استمرار ارتفاع أسعار السجائر: الشرقية للدخان كتبت نهايتها وعيب اللي بتعمله

دوري أبطال أفريقيا، كاف يضع الأهلي في ورطة بسبب ملعب مواجهة ميدياما الغاني

تعرف على مميزات محفظة مترو الأنفاق

استشعروا الخطر، أول تحرك من دول "أوبيك" بشأن الحرب في غزة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مادورو: على العالم البقاء في الشوارع والانتصار من أجل الحق الفلسطيني

مفاجآت وظائف الحكومة قبل 2024.. 30 ألف معلم مطلوب على وجه السرعة فى «التربية والتعليم».. و«الأوقاف» ترغب فى أئمة وعمال جدد.. و«الرى» تحتاج لمهندسين

وزير الصحة يكرم اليوم المستشفيات الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة

Advertisements

منوعات

المزيد

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 13-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية