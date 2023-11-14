فيتوريا يعلن موقفه من استمرار فتوح وصبحي بمعسكر المنتخب

أخطر مسئولو نادي الزمالك، الجهاز الفني لمنتخب مصر بقرار مجلس إدارة النادي بإيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبي الزمالك.

وتواصل مسئولو الزمالك خلال الساعات الماضية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل إخطاره بإيقاف الثلاثي.

وصرح مصدر داخل منتخب مصر أن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، متمسك بإستمرار أحمد فتوح ومحمد صبحي في المعسكر رافضًا فكرة استبعادهما.

وشدد المصدر أن أعضاء اتحاد الكرة لم يتحدثوا مع روي فيتوريا بشان استبعاد فتوح وصبحي مثلما تردد وان القرار النهائي هي رؤية فنية للمدرب البرتغالي.

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قرارات مجلس إدارة الزمالك

عقد مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، اجتماعا مهما، أمس الإثنين المقبل في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات العاجلة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت القرارات كالتالي:

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الاجتماع



- إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي شهرا بسبب ما صدر منهم.

- خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح و20% من إجمالي عقد محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.

- إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك لتقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوه بذلك.

- سبق وتمت دعوة الكولومبي أوسوريو لإنهاء مستحقاته والشرط الجزائي ولكنه لم يحضر، والمجلس جدد الدعوة غدا للاجتماع مع المدرب لإنهاء كافة مستحقاته.

- سحب قرار مجلس الإدارة السابق بشأن منح الاستاذ مرتضى منصور الرئاسة الشرفية وتخصيص له غرفة وكل ما يتعلق بالقرارات السابقة وما ترتب عليها.

- التأكيد على مخاطبة السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- لم يتم طرح أو مناقشة عرض مدير فني مصري أو أجنبي وتم تجديد الثقة في كابتن معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك خلال الفترة المقبلة.

- تم الموافقة على المشاركة في السوبر الذي سيقام في الإمارات لكرة اليد في شهر ديسمبر.

- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.

- الزمالك يناشد جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تنشر.

وشهد آخر اجتماع لـ مجلس إدارة الزمالك قرارات مصيرية بإقالة خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول بالنادي وعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بسبب أزمة خروجهم دون إذن من معسكر الفريق قبل مباراة زد.

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وهناك العديد من الملفات المهمة تمت مناقشتها اليوم في اجتماع مجلس إدارة الزمالك يأتي على رأسها ملف خليفة أوسوريو في الزمالك ونتيجة التحقيق مع الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

نتائج التحقيق مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا اليوم الإثنين المقبل لمناقشة نتائج التحقيق مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

مجلس الإدارة ناقش مع اللجنة القانونية نتائج التحقيق مع الثلاثي لاتخاذ العقوبة المالية المناسبة لما فعله الثلاثي فتوح وصبحي والزناري.

وكان أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، غادرا معسكر الزمالك دون إذن، قبل مواجهة زد في الدوري المصري الممتاز.

وقررت إدارة الزمالك تحويلهم للتحقيق مع عرض الثلاثي للبيع كقرارات تأديبية عاجلة مع انتظار نتيجة التحقيق.

فتوح وصبحي والزناري

واستقر الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك على إصدار بيان اعتذار لجماهير ومجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعبين أن الثنائي قرر تقديم بيان اعتذار خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد انتهاء معسكر المنتخب من أجل محاولة إنهاء أزمتهما في نادي الزمالك بعد استبعادهما من المباريات وعرضهما للبيع.

وأشار المصدر، إلى أن الثنائي يحاولان إنهاء الأزمة من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك في المباريات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللياقة البدنية والمستوى الفني خاصة أن الثنائي يريدان المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة رفقة منتخب مصر.

وكان الثلاثي صبحي وفتوح والزناري قد غادروا معسكر الزمالك ليلة مباراة زد في الدوري المصري، ليقرر الزمالك عرضهما للبيع والتحقيق العاجل.

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أمس الإثنين معسكرا تدريبيا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

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موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المبايات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.