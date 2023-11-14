الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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سياسة

التنسيقية تلتقي ممثلي بعض الأحزاب ضمن أعمال صياغة برنامج انتخابي لطرحه لمرشحي الرئاسة

وفد التنسيقية بحزب
وفد التنسيقية بحزب الغد،فيتو

التنسيقية، التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بأحزب الغد، وحقوق الإنسان والمواطنة، والإصلاح والنهضة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.
 

محاور المناقشات 

 

التنسيقية، وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

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استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات

 

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات ت

 

وكان التقى وفد من  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب الاتحاد، ونقابة أطباء الأسنان والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

 

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التنسيقية حزب الغد حزب حقوق الانسان النقابات الانتخابات الرئاسية

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