الهلال الأحمر المصري: 3 آلاف طن إجمالي المساعدات لأهالي غزة منذ 12 أكتوبر الماضي
أعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 123 طائرة حملت نحو 3000 طن من المساعدات المتنوعة.
وأضافت المصادر أن تلك المساعدات تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.
وأعلنت المصادر أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.
في سياق آخر استقبل ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء أمس سفينة تركية تحمل مساعدات إغاثية لغزة و20 سيارة إسعاف و8 مستشفيات ميدانية، تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح البري ودخولها إلى قطاع غزة.
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