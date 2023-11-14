الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

قيمة التكافل محاضرة بقصر ثقافة الطارف بالأقصر

قيمة التكافل محاضرة
قيمة التكافل محاضرة بقصر ثقافة الطارف بالأقصر، فيتو

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "قيمة التكافل" أوضح محمد إبراهيم مفهوم التكافل وصور من التكافل الإنسانى في الإسلام، والتكافل قيمة إنسانية دينية، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "فلسطين _صرخات"، ونفذت ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر نفذها حسان على.

Advertisements

وقدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "شخصيات في الإسلام _أسماء بنت أبي بكر" ألقاها سيد حسين متحدثا عن مولودها ونشأتها وأعمالها في الهجرة.

بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر حسن الجيلاني قصيدة بعنوان" شجر الزيتون" وذلك من خلال اجتماع نادي الأدب.

بالإضافة إلى ذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "مغامرات الفيل الصغير" سردتها نجوى جمعه، وأقام قصر ثقافة حسن فتحي معرض لأعمال الرسم نفذها محمد إبراهيم، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة خياطة "عمل شنطة من قماش الجينز" نفذتها أسماء أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر ثقافة الاقصر فيتو قصور الثقافة فلسطين

مواد متعلقة

سكرتير محافظة الأقصر يؤكد على سرعة الرد على شكاوى المواطنين

رجال الدين المسيحي يشكرون محافظ الأقصر للنظام باحتفالات دير مارجرجس

وكيل تعليم الأقصر: الأخصائي الاجتماعي له دور بارز في العملية التعليمية

انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب الرضوانية بالأقصر

"رسم حر" ورشة فنون تشكيلية بقصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر

مسرحية القيامة نموذج تطبيقي لورشة مسرح بثقافة أرمنت بالأقصر

ضبط صاحب مخزن بالأقصر لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية

بمشاركة 17 فنانا، وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة السادسة عشر لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

الأكثر قراءة

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتارجت ومانشيستر بداية من غد الأربعاء

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

سامح شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة

تكليف رئاسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنًا لأهالي غزة

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

إعلان قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

مصرع 6 عناصر إجرامية وإستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن فى أسيوط

Advertisements

منوعات

المزيد

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

ترامب يخسر 73 مليون دولار، بسبب "تروث سوشال"

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

المزيد

خدمات

المزيد

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية