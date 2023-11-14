قيمة التكافل محاضرة بقصر ثقافة الطارف بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "قيمة التكافل" أوضح محمد إبراهيم مفهوم التكافل وصور من التكافل الإنسانى في الإسلام، والتكافل قيمة إنسانية دينية، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "فلسطين _صرخات"، ونفذت ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر نفذها حسان على.

Advertisements

وقدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "شخصيات في الإسلام _أسماء بنت أبي بكر" ألقاها سيد حسين متحدثا عن مولودها ونشأتها وأعمالها في الهجرة.

بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر حسن الجيلاني قصيدة بعنوان" شجر الزيتون" وذلك من خلال اجتماع نادي الأدب.

بالإضافة إلى ذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "مغامرات الفيل الصغير" سردتها نجوى جمعه، وأقام قصر ثقافة حسن فتحي معرض لأعمال الرسم نفذها محمد إبراهيم، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة خياطة "عمل شنطة من قماش الجينز" نفذتها أسماء أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ