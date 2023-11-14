الحبس سنة مع الشغل لمتهم بالاتجار في الحشيش بإمبابة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالحبس سنة مع الشغل سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر وائل السيد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4876 لسنة 2023 جنايات إمبابة، للمتهم "حسن. ا"، 34 سنة، أنه في يوم 27 مارس الماضي أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

Advertisements

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

القبض علي المتهم بالاتجار في المخدرات بإمبابة

وكشفت التحريات أن قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، تلقي بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، القي القبض علي المتهم.

عثر مع المتهم علي 38 لفافة من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.