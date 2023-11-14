الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

مستشفى سوهاج الجامعي الجديد: توقيع بروتوكول تعاون مع المطار

الدكتور مصطفي عبد
الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج واللواء هشام حمدي النحراوي مدير مطار سوهاج الدولي بروتوكول تعاون، بهدف تقديم الرعاية الطبية والعلمية، بحضور كل من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد، والطيار مؤمن حسن مدير مبني الركاب، وليد عبد الحفيظ رئيس قسم الأنظمة والأزمات وشريف فتح الله مسئول العلاقات العامة.

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وأوضح النعماني أن البروتوكول ينص علي أن تقوم مستشفي جامعة سوهاج الجديدة والتي قام فخامة الرئيس السيسي بإفتتاحها في يناير الماضي، وتعد أكبر وأهم الصروح الطبية التعليمية بجنوب الصعيد، حيث بلغت تكلفتها نحو مليار جنيه، منها 175 مليون جنيه تكلفة الفرش الطبي للمستشفى الجديدة، و50 مليون جنيه تكلفة الفرش غير الطبي، بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية  لمطار سوهاج الدولي في حالة حدوث أي حوادث طارئة، مضيفًا انه المستشفي الجديد يقع بالظهير الصحراوي للمحافظة، الذى لاتتوافر به العديد من الخدمات، ما يثمن قيمة المستشفى لخدمة المجتمع العمراني بها، الي جانب قربها من المطار بمدينة سوهاج الجديدة، حيث تقدم خدماتها الطبية علي أعلي مستوي من الجودة وبواسطة نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في كافة المجالات الطبية.

 

ومن جانبه، أعرب اللواء هشام النحراوي، عن سعادته بهدا التعاون والذي يجمع لأول مرة بين مطار سوهاج الدولي والجامعة، هذا الكيان العلمي الذي يعد منارة للتثقيف والتنوير بجنوب الصعيد، مؤكدًا علي ان ذلك البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تعزيز سبل التعاون العلمى والبحثى مع كافة مؤسسات الدولة التعليمية والعلمية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهذه المؤسسات، مقدمًا شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لجهوده ودعمه المستمر من اجل تسهيل تقديم كافة الخدمات.

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