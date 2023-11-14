رجال الدين المسيحي يشكرون محافظ الأقصر للنظام باحتفالات دير مارجرجس

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والقمص توماس الرزيقي المشرف العام على دير مارجرجس بأرمنت الرزيقات، ورجل الأعمال ممدوح فيليب، وذلك بحضور هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، في جو يسوده المحبة والإخاء.

وقدم رجال الدين المسيحى الشكر لمحافظ الأقصر وقيادات المحافظة لما يقومون به من مجهود فى خروج احتفالات دير مار جرجس بهذا الشكل المنظم، كما عبروا عن امتنانهم وعميق شكرهم على حسن الاستقبال متمنيين أن يسود جو المحبة والإخاء مصرنا العزيزة.

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ورحب محافظ الأقصر بوفد الدير معربا عن تقديره لهم، ومؤكدا على قوة ومتانة النسيج الوطني المصري واعتزازه بالروابط المتينة والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري.



جاءت تلك الزيارة بمناسبة الاحتفالات بذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وتستمر الاحتفالات حتى 16 نوفمبر المقبل، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات الآلاف من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

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