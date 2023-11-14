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وزير الإسكان: ضرورة إدارة منظومة المياه بأعلى كفاءة وتحصيل فواتير قيمة الاستهلاك

اجتماع وزير الاسكان،فيتو
اجتماع وزير الاسكان،فيتو

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة وضع منظومة مياه الشرب بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.


واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن مكونات منظومة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، وكمية المياه المنتجة يوميًا من المحطة، والأماكن التى تغذيها، مؤكدًا ضرورة إدارة منظومة المياه بأعلى كفاءة، وتقليل كميات الفاقد والمياه غير المُحاسب عليها، ومراجعة عدادات المشتركين، واستبدال العدادات المعطلة، وتركيب عدادات لكل المشتركين، وتحصيل فواتير قيمة الاستهلاك.


ووجه الوزير، بالمتابعة الدورية لأداء الشركات القائمة على تشغيل وإدارة منظومة مياه الشرب بالمدينة، ووضع قواعد وضوابط صارمة لإدارة المنظومة بأعلى كفاءة، وكذا مراجعة أعداد العمالة بالمحطات والروافع  ومختلف مكونات المنظومة، وإعادة توزيع العمالة طبقًا للاحتياجات الفعلية بالمدن الجديدة.

 قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3 /1 /2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة " المرحلة الثامنة " بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15 /1 /2023: 16 /2 /2023، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارات  من 1: 3، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات بالعمارات من 4: 6، يوم الإثنين 20/11/2023، ووحدات بالعمارات من 7: 9، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات بالعمارات من 10: 12، يوم الأربعاء 22/11/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 23/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارات من 13: 15، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات بالعمارات من 16: 45، يوم الإثنين 27/11/2023، ووحدات بالعمارات من 46: 48، يوم الثلاثاء 28/11/2023، ووحدات بالعمارتين 49: 50، يوم الأربعاء 29/11/2023، وتخصيص يوم الخميس 30/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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وأضاف " خلف الله "، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 51 و52، يوم الأحد 3/12/2023، ووحدات بالعمارتين 53 و54، يوم الإثنين 4/12/2023، ووحدات بالعمارتين 55 و56، يوم الثلاثاء 5/12/2023، ووحدات بالعمارتين 57 و58، يوم الأربعاء 6/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 7/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارتين 59 و60، يوم الأحد 10/12/2023، ووحدات بالعمارتين 61 و62، يوم الإثنين 11/12/2023، ووحدات بالعمارتين 63 و64، يوم الثلاثاء 12/12/2023، ووحدات بالعمارتين 65 و66، يوم الأربعاء 13/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 67 و68، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات بالعمارات من 69: 71، يوم الإثنين 18/12/2023، ووحدات بالعمارات من 72: 77، يوم الثلاثاء 19/12/2023، ووحدات بالعمارات من 78: 82، يوم الأربعاء 20/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 21/ 12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 83 و84، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارتين 85 و86 يوم الإثنين 25/12/2023، ووحدات بالعمارتين 87 و88، يوم الثلاثاء 26/12/2023، ووحدات بالعمارتين 89 و90، يوم الأربعاء 27/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 28/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونوه رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 91 و92، يوم الأحد 31/12/2023، ووحدات بالعمارات من 93: 96، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات بالعمارات من 99: 103، يوم الثلاثاء 2/1/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 3/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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