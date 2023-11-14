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ثقافة وفنون

الليلة الكبيرة بأوبرا دمنهور بمناسبة يوم الطفل العالمي

الليلة الكبيرة، فيتو
الليلة الكبيرة، فيتو

بمناسبة يوم الطفل العالمى وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع  الإنتاج الثقافى يستضيف مسرح أوبرا دمنهور العرض الشهير الليلة الكبيرة من إنتاج البيت الفنى للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس وذلك فى السابعة مساء الخميس 16 نوفمبر.

 

عرض الليلة الكبيرة الحان الموسيقار سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية.

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جدير بالذكر ان يوم الطفل العالمي اعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.
 

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