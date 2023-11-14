الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم الأقصر: الأخصائي الاجتماعي له دور بارز في العملية التعليمية

وكيل تعليم الأقصر،
وكيل تعليم الأقصر، فيتو

عقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعًا لمجلس رواد المحافظة، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.


ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع إلى تغيير مفهوم الأخصائي الاجتماعي عند البعض، وتصحيح هذه الصورة المغلوطة عند السواد الأعظم من الناس، فالأخصائي الاجتماعي ليس ضيف شرف، وإنما له دور بارز في العملية التعليمية داخل المدرسة، مؤكدًا أن هناك نماذج يحتذى بها من الأخصائيين في مدارس المحافظة.

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كما شدد خالد من ناحية أخرى على ضرورة متابعة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتوضيحها بشكل كامل للأخصائي، ليعرف كلٌ ما له وما عليه، إذ أنها اللائحة المنظمة للعلاقة بين الطالب والمعلم.

وحث على وضع خطة واضحة للريادة، ليكون الرائد على دراية كاملة، ويملك رؤية واضحة، للمهام المنوط به القيام بها، والدور الذي سيؤديه، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المتابعة والتقويم.

عُقِد الاجتماع بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وأمير عبد الرسول موجه عام التربية الاجتماعية.

 وفي سياق متصل زارت الدكتورة شيماء فهمي مدني عضو الإدارة العامة للمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، وأشادت بالمدرسة والأداء المتسق بين العاملين مما أثار إعجابها، وتقدمت بالشكر لراعي العملية التعليمية في الأقصر الدكتور صبري خالد.

 وفي ختام جولتها قامت بتكريم صفاء محمد مدير المدرسة بمكتب الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وبحضور إيمان عبد العال الحداد مدير عام التعليم العام.

   

 

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