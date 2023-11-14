الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: الجثث في ممرات المستشفى ونحتاج 6 ساعات لدفن الشهداء

جثث مستشفيات غزة،فيتو
جثث مستشفيات غزة،فيتو

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، أنه تقرر دفن جثامين الشهداء بمجمع الشفاء الطبي في مقبرة جماعية.

مقبرة جماعية

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريحات صحفية له نقلتها وكالة “شهاب” الفلسطينية، أن ما بين 100 و120 جثة بمجمع الشفاء مضطرون لدفنها في مقبرة جماعية.

وقال إن السلطات الصحية في القطاع محتاجة 6 ساعات من العمل المتواصل لدفن الشهداء.

دفن جثامين  179 شهيدا فلسطينيا 

وأكد مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء، أنه تم دفن جثامين  179 شهيدا فلسطينيا على الأقل، اليوم في "مقبرة جماعية" في موقع المؤسسة الطبية.

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وأوضح أن بينهم سبعة أطفال خدج استشهدوا جراء انقطاع الكهرباء.

تنتشر  الجثث في ممرات المستشفى

وذكر في تصريحات صحفية له نقلتها قناة “المملكة” الأردنية: "اضطررنا إلى دفنهم في مقبرة جماعية، حيث تنتشر  الجثث في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح"، مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من نوفمبر.
 

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غزة فلسطين الصحة الفلسطينية مقبرة جماعية

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