الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب الرضوانية بالأقصر

جانب من انعقاد الجمعية،فيتو
جانب من انعقاد الجمعية،فيتو

  اكتمل النصاب القانوني لجمعية العمومية لمركز شباب الرضوانية التابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة الأقصر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية أو التي بها بند انتخاب مجلس إدارة لمراكز الشباب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأيضا تحت رعاية اللجنة العليا المكونة من السيد الأستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب وبغدادي محمود صالح مدير الهيئات الشبابية واللجنة الفرعية الاستاذ محمد حسين السيد  رئيس لجنة الإشراف ومحمد حمدان أبو الحمد مدير إدارة شباب البياضية وأشرف أحمد سيد عضو لجنة فرعية ومحمد حرز الله فهمي عضو لجنة فرعية و فاطمة زكي حسان عضو لجنة فرعية.  

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كما تنفذ مديرية الشباب والرياضة مسابقة حفظ القرآن الكريم بمراكز الشباب، وفقا لخطة الإدارة لقسم الطلائع للعام المالى 2023/2024،تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.


تهدف المسابقة في حفظ القرآن الكريم إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوه، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم.

وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والأستاذ احمد فراج مدير إدارة شباب القرنة وفريق عمل الإدارة.

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الأقصر محافظة الأقصر فيتو مركز شباب الرضوانية الرضوانية القرآن الكريم

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