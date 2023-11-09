حملة فريد زهران تعلن تشكيلاتها الرسمية في انتخابات الرئاسة

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية.

مدير حملة فريد زهران ونوابه وأعضاء اللجان

وجرى اختيار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا للحملة.



واختير عبد العزيز الشناوي، نائبًا لمدير الحملة، بينما المتحدثان الرسميان باسم الحملة، النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي.



كما تم الإعلان عن المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة.

يضم المكتب التنفيذي، عبد الغني الحايس، حسام حسن، والمهندس بهاء ديميتري وخالد القاضي، ومحمد خليل، ومنى عبد الراضي، وحسام مصطفى، والدكتور أحمد السيد، والدكتور محمد سالم، وحسين هريدي، وأحمد الغنام، والدكتور حمد جمال، ومحمد هلال.

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وأما هيكل حملة المرشح فريد زهران واللجنة المالية ومنسقها النائبة مها عبد الناصر، ومحمد مطاوع مقررا، واللجنة القانونية، ومنسقها حسنى عطية سبالة - المستشار القانوني، ومحمد جمال مقررا.

وتضمنت اللجنة الإعلامية منى الشماخ - منسق، وحسن معروف مقررا ولجنة التنظيم وإدارة المتطوعين أيمن الصفتى منسق، وعلي أبو حميد - مقررا.



أما لجنة العمل الجماهيري فتضمنت علي مهران – منسقا، ومحمد نبيل مقررا بينما جاء تشكيل لجنة التواصل السياسي كريم الكنانى منسقا، وعبد الغنى الحايس مقررا. والمهندس إيهاب منصور منسق والدكتور أبانوب جمال – مقررا.



في لجنة البرنامج الانتخابي والمحتوى والرسائل السياسية أميرة عبد العال منسقا والدكتور أحمد السيد – مقررا.



كانت الحملة قد أعلنت خطة مؤتمراتها لشهر نوفمبر، والتي شملت مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس ٩ نوفمبر للإعلان عن البرنامج الانتخابي للمرشح، وثلاث مؤتمرات في أسيوط يومي 10 و11

وبالفيوم 18 نوفمبر ويوم 22 نوفمبر بأدفو، 23 بأسوان و24 في سوهاج.

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف المرشحين.