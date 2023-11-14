الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندية أسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندية كانت محتجزة في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

حركة المقاومة الفلسطينية حماس

ومن ناحية أخرى، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أن لديهم مؤشرات على أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تحتجز رهائن أسفل مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سقوط شهداء في منطقة الجلاء شمالي غزة جراء القصف الإسرائيلي، بجانب ارتكابها لانتهاكات بحق النازحين من شمال غزة إلى جنوبها.

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وبين المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له أن الآليات العسكرية تواصل حصار مستشفيات الرنتيسي والعيون والنصر.

كما قطع الاحتلال شارع صلاح الدين بحواجز إسمنتية ويدقق بهويات النازحين.

استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين

ويشار إلى أن 13 شخصا استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخان يونس.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن ٣ شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

قرية العيسوية بالقدس

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شبين من قرية العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم.