الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 41 حالة تعدٍ واسترداد 1890 فدانًا زراعيًا بالوادي الجديد

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أملاك الدولة، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد،اليوم الثلاثاء، إزالة ٤١ حالة تعدٍ على أملاك الدولة شملت المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، واسترداد ١٨٩٠ فدانًا زراعيًا و٢٥٦٢ متر مباني، من خلال الحملة التي تستمر طوال شهر نوفمبر الحالي؛ حفاظًا على هيبة وحق الدولة والأجيال القادمة.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة وبعد توجيه عدد من الإنزارات للمتقاعسين عن السداد  من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.


وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم  وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ومن جانبه قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.

 

 

 

 

 

 

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إزالة تعديات على أملاك الدولة بالوادي الجديد الوادى الجديد تعد على أملاك الدولة التصدى بكل حسم التحديات الاقتصادية

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