قرارات النيابة في العثور على جثة شاب في الوراق

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في غرق شاب بنهر النيل في الوراق، للتعرف على وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما طالبت بتفريغ الكاميرات للتعرف على أسباب الحادث.

كما كلفت بعرض الجثة علي الطب الشرعي للوقوف على أسباب الحادث، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، والتصريح بدفن الجثة.

شاب تعرض للغرق في الوراق

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وإيداعه بثلاجة المستشفى، للتصريح بالدفن.

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تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص فى نهر النيل في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.