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أخبار مصر

شروط وخطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2024

حجاج القرعه, فيتو
حجاج القرعه, فيتو

 أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2024 بداية من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري. 

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2024

 أن يكون مسجل بعضوية الجمعية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي.

لا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

أن يكون مصري الجنسية.  

لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته.

أن يكون مقيم بدائرة المحافظة أو من العاملين بها وفقا لبطاقة الرقم القومي.

خلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية وبما يمكنه من أداءالمناسك بالاعتماد علي نفسه. 

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وجود مرافق للمتقدم ممن تجاوز أعمارهم 75 سنة وأصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

 

خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

يتمكن راغبو التقديم في حج الجمعيات الأهلية من التقديم عبر الموقع الرسمي للحج والعمرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط:-

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/HijAbout3.xhtml

أو من خلال خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).

فئات لن يحق لها التقديم في حج 2024 

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

 حالات السمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من ذوي أمراض « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

كما يحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم.

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