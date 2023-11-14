شروط وخطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2024
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2024 بداية من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.
شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2024
أن يكون مسجل بعضوية الجمعية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي.
لا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.
أن يكون مصري الجنسية.
لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته.
أن يكون مقيم بدائرة المحافظة أو من العاملين بها وفقا لبطاقة الرقم القومي.
خلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية وبما يمكنه من أداءالمناسك بالاعتماد علي نفسه.
وجود مرافق للمتقدم ممن تجاوز أعمارهم 75 سنة وأصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.
خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024
يتمكن راغبو التقديم في حج الجمعيات الأهلية من التقديم عبر الموقع الرسمي للحج والعمرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط:-
https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/HijAbout3.xhtml
أو من خلال خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).
فئات لن يحق لها التقديم في حج 2024
مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.
مرضى تليف الرئة.
حالات السمنة المفرطة المرضية.
الحالات المتقدمة من ذوي أمراض « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».
السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.
الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.
كما يحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.