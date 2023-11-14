رئيس مركز الفرافرة يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية المقبلة

عقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، إجتماعا بحضور المعنيين من جهاز المركز التنفيذى للمركز، وذلك لمناقشة مقترحات المشروعات التى سيتم إدراجها للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وخلال الإجتماع، جري إستعراض المشروعات التى من المقترح إدراجها للتنفيذ بالخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل في كافة المجالات، خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها، والإنارة وشبكة الكهرباء ومنظومة النظافة وتجميل المدينة والمرافق المختلفة وغيرها من المجالات التي تهم المواطن كما تم مناقشة آلية تلافى أي معوقات قد تُبطئ معدلات التنفيذ بكافة المشروعات.

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وأكد رئيس مركز الفرافرة، في بيان له اليوم الثلاثاء، على تكليفات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة الأخذ بالإعتبار لوضع أي مشروع بالخطة أن يكون له جدوى إجتماعية وإقتصادية ويلبي إحتياج المواطنين بما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات لتعود بالنفع والفائدة وتلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمركز.

استجابة لمطالب المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى

وفى إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالتواجد على ارض الواقع مع المواطنين وفحص الشكاوى والتعامل معها بجدية وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين والتي تمس حياتهم فى كافة القطاعات والمرافق الخدمية

وفى استجابة سريعة لمطالب المواطنين بقرى الكفاح

تابع الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة أعمال تغيير الوصلة بين مطبقين بطول 50 متر مواسير قطر 6 بار

ياتى ذلك استجابة لمطالب المواطنين (خريجى قرية الكفاح ) من تكرار أعطال الصرف الصحى بالمنطقة الكائنة أمام مدرسة الكفاح.

وأكد "رئيس المركز" ان الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا في استقبال والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين

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