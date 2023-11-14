وزير الصناعة القطري: 5.5 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر (صور)

كشف محمد بن حمد آل قاسم وزير الصناعة القطري، أن قطر من أكبر المستثمرين في مصر بنحو 5.5 مليار دولار في عدد من القطاعات على رأسها القطاعات المالية والعقارية

القطاع الاقتصادي غير النفطي في قطر

ولفت إلى أن بطولة كأس العالم قطر 2022 عززت القطاع الاقتصادي غير النفطي في قطر ووضعت قطر في المرتبة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية وفق مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وأشار إلي إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر وتعزيز العلاقات بين البلدين.لافتا للي أن بلاده تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر بما يضمن تحقيق الازدهار بين البلدين.

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القمة الاقتصادية بين مصر وقطر

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات القمة الاقتصادية بين مصر وقطر في مصر اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة من البلدين.

توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصرية وقطر

وأكد الوزير توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصرية في عدة قطاعات اقتصادية على رأسها الصناعة والتجارة والقطاعات العمالية، موضحا أن المنتدى يمثل فرصة أمام الشركات المصرية والقطرية لخلق تحالفات استثمارية واقتصادية تعزز فرص التجارة ببن البلدين.

وقال أن المستوى التجاري بين البلدين لا يعبر عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأن هناك المزيد من الفرص، مضيفا أن قطر تتيح للمستثمرين التملك بنسة 100%، كما اتاحت بلاده للمستثمرين تملك العقارات ودخول شراكات في القطاعات اللوجستية والصناعات الدوائية والغذائية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير.