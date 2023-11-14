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تفاصيل الجلسة الختامية لبرنامج الإدارة الرقمية للعاملين بوزارة الإسكان وشركات المياه

د. سيد اسماعيل نائب
د. سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، فيتو

 شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير،  الجلسة الختامية للدورة التدريبية الخاصة بالبرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات للعاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأجهزة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والتي تستهدف تطوير تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة.

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 جاء ذلك في إطار تنظيم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  فعاليات " البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات "، بهدف تعزيز مهارات الإدارة الرقمية للمشروعات للعاملين، حيث تم تنفيذ الدورة التدريبية بمركز تدريب شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بمعرفة خبراء على أعلى مستوى تم اختيارهم والإشراف عليهم من قبل مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة ٦ أيام، واستفاد من البرنامج  ٣٣ متدربا مؤهلا للتقدم لاختبار (مدير المشروع المحترف PMI ).

وفي مستهل كلمتها، استعرضت المهندسة غادة لبيب، إستراتيجية مصر الرقمية، والبرامج المختلفة التي تدعمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحة أن البرنامج التدريبي استهدف تهيئة العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وترشيد الإنفاق، وتقليل الفاقد، والمحافظة على البيئة، كما استهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية.

وأكدت نائب وزير الاتصالات، أن لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النصيب الأكبر من تلك الدورات التدريبية، نظرًا لضخامة الاستثمارات بها، والتي تمس المواطن في صميم تلبية احتياجاته الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي كلمته، رحب الدكتور سيد إسماعيل،  بالمهندسة غادة لبيب، والقائمين على تنفيذ البرنامج، والمتدربين من قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، متوجهًا بالشكر لنظيرته بوزارة الاتصالات على الجهود المبذولة في تحقيق التعاون المُثمر والبناء بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مجال بناء القدرات الإدارية والرقمية للعاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي،  بما يسهم في خلق نموذج عمل جديد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية المتميزة في مجال إدارة المشروعات، والتي تُساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة المشروعات الاستثمارية الكبرى بقطاع هام وحيوي مثل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي زادت استثماراته خلال السنوات التسع  الأخيرة عن 450 مليار جنيه.

وشرح نائب وزير الإسكان لشئون البنية، في كلمته،  مجموعة من الرسائل الهامة  للحضور حول ما تم إنجازه بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أهمية  الإدارة الذكية للمشروعات، وخاصة في ظل ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة من تخارج الدولة من مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة قيام المتدربين بنقل ما تم التدريب عليه لنظرائهم بمواقع العمل لتعميم الاستفادة، مشيرًا إلى أنه من المخطط تكرار نفس البرنامج لثلاث مجموعات أخرى تغطي باقي محافظات جمهورية مصر العربية، بواقع مجموعتين بصعيد مصر، ومجموعة بالدلتا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام كلمته، أكد " إسماعيل"  أهمية واستمرارية تقديم الدعم الفني لجميع الجهات المعنية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع.

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الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية مصر الرقمية الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات

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