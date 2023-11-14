مسرحية القيامة نموذج تطبيقي لورشة مسرح بثقافة أرمنت بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "العلاقة بين التغييرات المناخية وصحة الإنسان" ألقاها وليد الضوي موضحا العلاقة المباشرة بين تغييرات المناخ والصحة والأمراض، والتنوع البيولوجي هو الذي يدعم الحياة على كوكب الأرض.

بجانب ذلك أعد قصر ثقافة أرمنت ورشة مسرح بعنوان "إعداد المسرحي" أوضح المخرج المسرحي كرم نبيه المسرح الموندرامي والأشكال التراثية، وقدم نموذج تطبيقي مسرحية "القيامة" لممدوح عدوان.

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ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية "عمل حلق من الجاميكا" نفذتها مشيرة محمد بخامات متنوعة منها دلاية حلق وحلقات ومسامير مقطرة وخرز جامايكا.

ونفذت ورشة فنية بعنوان "شخصية من ديزني "نفذتها صفاء حسن مستخدمة ورق الكانسون وقلم رصاص وألوان باستيل سوفت وقلم أسود.

بالإضافة إلى ذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي لرواد القصر قدمه طه أبو الفضل، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "الثعلب الكذاب" أداء نيرمين البير وهناء عباس.

وأعد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "الأخت"، كما أقام قصر ثقافة بهاء طاهر عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "يا حبيبي يا طه يا غالي".

تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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