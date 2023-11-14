الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

وزير الصناعة: مصر تدعم الشركات القطرية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري

المهندس أحمد سمير،
المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فيتو

أكد  المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تبذل  جهودا لتعزيز وتنمية  التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر في ظل الظروف الدولية الاستثنائية.

 

 

 

 

 

 

 

توافق الرؤى بين مصر وقطر

وقال الوزير إنّ هناك توافقًا في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاد البلدين وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين,

 

 

 

 

وأشار الوزير  إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة خلال الأسبوع الماضي إلى جانب زيارة الأمير تميم للقاهرة نهاية شهر يونيو الماضي، ساهمتا في بدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

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القمة الاقتصادية المصرية القطرية

جاء ذلك خلال القمة الاقتصادية المصرية القطرية اليوم الثلاثاء، بحضور محمد بن حمد آل قاسم وزير الصناعة القطري، وعدد من رجال الأعمال والمصعنين من البلدين.

 

 

وأكد  أهمية  التعاون العربي العربي يعد أمرا حتميا لتعزيز اقتصادات الدول العربية، مشيرا الى  ان التعاون الصناعي بين البلدين يتيح توفير صناعات متكاملة وتوفير موارد لازمة لذلك وهو ما سينعكس على مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.

 

وأشار إلى أن مصر تتطلع لدخول مزيد من الشركات القطرية للاستثمار في مصر عقب إطلاق مصر العديد من محفزات الاستثمار على رأسها حوافز افتتاح المصانع، مؤكدا دعم مصر للشركات القطرية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري واستغلال الفرص الاستثمارية التي تتيحها.

 

وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل.

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ولفت  إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.

 

وقال سمير أن إمكانيات التعاون بين مصر وقطر ما زالت مفتوحة، وهناك العديد من فرص التعاون المتاحة لاستغلالها بين البلدين، ودعا الوزير لاستغلال منتدى الأعمال المصري القطري لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي.

 

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