الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حفل جديد لفؤاد ومنيب بمكتبة الإسكندرية

فرقة فؤاد ومنيب،
فرقة فؤاد ومنيب، فيتو

تحيي فرقة فؤاد ومنيب حفلا موسيقيا مميزا في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري، على مسرح القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية. 

حفل فؤاد ومنيب في مكتبة الإسكندرية 

ومن المقرر أن يتضمن الحفل باقة متميزة من أعمال الفرقة منها: "عتاب.. العاصفة.. دعينى أقولها.. حلم.. ضائع.. الهروب من الحب.. الأفضل قادم.. نوستالجيا.. أغنية للروح.. موعد مع الغروب.. روزيتا.. مسافات.. مناجاة.. الخوف المتفائل.. ما وراء الألم.. جزيرة.. ضحكة.. انشغل بالحياة".

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فرقة فؤاد ومنيب 

جاءت فكرة تكوين الفرقة عندما التقي الطبيب البشري وعازف البيانو محمد فؤاد بعازف الكمان والمؤلف الموسيقي أحمد منيب عام 2015  في المنيا خلال استكماله دراسته الأكاديمية العليا لآلة الكمان، وقدما معا العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها، وبعدها حرصت الفرقة علي المشاركة في مهرجانات الأوبرا الفنية، ومنها المهرجان الصيفي.

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