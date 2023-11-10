الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مكتبة الإسكندرية تستضيف إبراهيم عبد المجيد في لقاء مفتوح 16 نوفمبر

بوستر لقاء الكاتب
بوستر لقاء الكاتب إبراهيم عبد المجيد، فيتو

تنظم مكتبة الإسكندرية لقاء مفتوحا مع الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، وذلك في الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويتضمن اللقاء الحديث حول الكتابة وتجربته الروائية الفريدة والمتنوعة، والنقاش عن أحدث إصداراته.

الكاتب إبراهيم عبد المجيد 

 ولد الروائى إبراهيم عبد المجيد بمدينة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

وتولى الكثير من المناصب الثقافية رفيعة المستوى، وهو واحد من ألمع الكُتَّاب المصريين والعرب منذ السبعينيات، حيث أصدر العديد من الأعمال الأدبية والفكرية الشهيرة ومنها "لا أحد ينام في الإسكندرية"، "بيت الياسمين"، "الصياد واليمام"، "هنا القاهرة"، "الإسكندرية في غيمة"، "طيور العنبر"، "في كل أسبوع يوم جمعة"، "حكايات ساعة الإفطار"، ثلاثية "الهروب من الذاكرة".

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فضلًا عن دراسات وكتب عديدة، كما تم ترجمة الكثير من أعماله إلى لغات أجنبية، وحُولت بعضها إلى السينما والتلفزيون.

وحصل على عدة جوائز هامة عن أعماله الأدبية منها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية "البلدة الأخرى" عام 1996م، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004م، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007م، وجائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الروايات المنشورة عن روايته "أداجيو" عام 2015م، وجائزة الشيخ زايد في الآداب عام 2016م، وجائزة النيل في الآداب عام 2022م، وغيرها من الجوائز.

صدور آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان، لـ إبراهيم عبد المجيد والمقاومة الفلسطينية حاضرة

معرض مكتبة الإسكندرية يستضيف إبراهيم عبد المجيد بمركز المؤتمرات

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