إحالة 12 متهمًا في واقعة "حفل المنصورية" للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة 12 شخصًا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.

تفاصيل قضية حفل المنصورية

وفي 27 أكتوبر الماضي، تلقت النيابة العامة محضرَ الشرطة برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن حدوث مشاجرة في تنظيم حفلٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.

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وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة -على إثر ارتكابها- عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.

باستجواب مروجي الشائعات أنكر كل منهم ما نُسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.

وانتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم "شخصين وسيدة" إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.