"رسم حر" ورشة فنون تشكيلية بقصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الطفل والإبداع" ألقاها أحمد محمد موضحا مقومات الإبداع لدي الطفل ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تنمية الوجدان لدي الطفل ودور الأسرة في تنشأة الطفل على الإبداع.

وبجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "نظرية الرواية" ألقاها عمرو عبد الصبور، متحدثا عن الفيلسوف الألماني هيجل أول من قدم نظرية للرواية في الغرب من خلال رؤية فلسفية جمالية مثالية مطلقة، وانطلق الباحث المجرى جورج لوكاش من تصورات استاذه هيجل، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان "حيز".

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ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها شيرين محمد، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية نفذتها أميرة حمودة، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد.

قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دروس من انتصارات أكتوبر" ألقاها شعبان شلبي متحدثا عن توحيد الصف وتوحيد الهدف، وأيضا عنصر المفاجأة، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان" احب الحبيب المصطفى سيد الخلق ".

وبالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "عمل ورشة حرف Q" نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة خيط مقاس ٥٠ وخرز مقاس ٦ وميدالية، ونفذت ورشة فنية بعنوان "حلق من السلسلة" نفذتها أنوار أيمن مستخدمة سلسلة وحلقات ودلاية حلق وشكل معدن، وورشة فنية بعنوان "رسم كرتوني" نفذتها هبه محمد.

وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن تاريخ العنف ضد المرأة، واثار العنف ضد المرأة وأشكاله، والعنف ضد المرأة في الدول المتقدمة، بجانب ذلك عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "الاضطرابات النفسية عند الأطفال" أوضح د. عبده الضوي أنواع الاضطرابات النفسية عند الأطفال، وكيفية التعامل مع كافة أنواع الاضطرابات، وطرق العلاج.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني ورئيس أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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