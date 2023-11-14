الصحة تشارك في منحة تدريبية بالصين حول بناء قدرات البحث والإنقاذ في الدول النامية

شاركت وزارة الصحة والسكان بإرسال عدد من الأطباء إلى دولة الصين في منحة تدريبية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، وبناء القدرات في البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات والروئ حول إدارة الصحة العامة في الدول الإفريقية.

طرق الإسعافات الأولية والإنقاذ المختلفة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنحة التدريبية تضمنت محاضرات علمية حول طرق الإسعافات الأولية والإنقاذ المختلفة، وندوة عن التعاون في مجال توحيد معايير الصحة العامة والتقاليد الطبية الصينية للدول الإفريقية، لافتا إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية المختلفة في إداراة ملفات الصحة العامة بإفريقيا.

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وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج العملي للتدريب تضمن زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات ونقط الإنقاذ المختلفة بدولة الصين، وزيارة المؤسسات والمنظمات الصينية الرائدة مثل " Bigin gene institute” وكذلك المدينة العلمية الطبية وبنك الجينات الوطني.

ومن جانبها أشارت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث أن ترشيح الأطقم الطبية للمنحة التدريبية جاء وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المنفذة للمنحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين بمصر، منوهة أن الترشيح يتم حسب تخصص ومجال المنحة التدريبية فيتم ترشيح المختصين ممن تنطبق عليه الشروط والضوابط.

من جانبها قالت الدكتورة تيسير عبدالحميد، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة إنه يتم الإعلان والتنويه عن البرامج والمنح التدريبية من خلال الموقع الرسمي لوزاة الصحة وحساب الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيسبوك.

كان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن حملة "100 يوم صحة" نجحت فى رفع معدلات استفادة المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية، مشيرًا إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المرضى، وخاصة غير القادرين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء تحليل إحصائي ومقارنة لجميع مبادرات الصحة العامة خلال الفترة منذ انطلاق حملة "100 يوم صحة" يوم 25 يونيو الماضي وحتى الأول من شهر نوفمبر الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لمعرفة معدلات استفادة وتردد المواطنين على الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أن حملة "100 يوم صحة" كان لها أثر كبير فى رفع معدلات تردد واستفادة المواطنين بجميع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

وقال إن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة زاد معدل تردد السيدات عليها بالنسبة للزيارة أول مرة بنسبة 76,5%، والزيارة الدورية 257,5%، لافتًا إلى ارتفاع معدل التردد على مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ل 239,07%، كما زادت معدلات مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بنسبة 58%.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين زادت معدلات تردداتها ل 22%، مشيرًا إلى أن القوافل العلاجية قدمت خدماتها بالمجان لـمليون و109 آلاف مواطن، خلال الفترة السابق ذكرها، بزيادة بلغت 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال «عبدالغفار» إن حملة "100 يوم صحة" ساهمت بشكل كبير فى زيادة نسبة المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة ل 10%، كما زادت نسبة زيادة المنتفعات من الزيارات المنزلية ل 9%، مؤكدًا توافر جميع وسائل تنظيم الاسرة بالوحدات والمنشآت الصحية فى اطار تنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية.



ودعا «عبدالغفار» مجددًا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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