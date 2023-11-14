الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مغني راب أمريكي يعلن تعاطفه مع أطفال غزة بطريقته الخاصة

الراب الأمريكي ريدفيل،
الراب الأمريكي ريدفيل، فيتو

 استغل مغني الراب الأمريكي ريدفيل عرضه في مهرجان Camp Flog Gnaw ليدعم فلسطين وإسقاط الضوء على ما يعاني منه الشعب تحت الاحتلال الصهيوني.

 

في نهاية الحفل، عرض ريدفيل قائمة أسماء الأطفال الذين قُتلوا على يد الاحتلال، بينما رفع منسق الأسطوانات الخاص به العلم الفلسطيني.

 

 في هذا السياق، قال مغني الراب: "هذه قائمة فلسطينيين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر. لم يعيش أي أحد من تلك القائمة لسن الـ4. إذا كنت إنسان، ستتفق معي وأنا أقول هذا. إنه ليس أمرًا معقدًا، فلا تدع أحدًا يقول لك هذه".

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 وتابع ريدفيل وهو مرتديًا لكوفية فلسطينية: "اتصلوا بالنواب وأطلبوا وقف القصف الآن عبر هذا الرابط، وإذا كانت الخدمة بطيئة فالتقطوا صورة للرابط وقوموا بذلك لاحقًا".

 

تأتي رسالة ريدفيل في المهرجان في أعقاب تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار، حيث أن أكبر مستشفيين في غزة لم يعدا يعملان بعد حصارهما من قبل القوات الإسرائيلية وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن منظم حماس لديها قاعدة أسفل المستشفى، لكنهم لم ينشروا بعد أدلة تدعم هذا التأكيد.

 

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