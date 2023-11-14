الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تأجيل جولة محمد حماقي في أمريكا تضامنا مع غزة

حماقي،فيتو
حماقي،فيتو

كشفت الجهة المنظمة لجولة الفنان محمد حماقي في أمريكا عن تأجيلها تضامنًا مع أهالي غزة.

وفي بيان لها عبر انستجرام كتبت الشركة المنظمة: “ ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا إبلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة”.

وأضاف البيان ": وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ والمعاد الجديد أو استرداد كامل المبلغ.

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وفي وقت سابق أعلن الفنان محمد حماقي، أن كل أرباح حفلاته القادمة ستذهب في صورة تبرعات إلى الهلال الأحمر، لدعم الشعب الفلسطيني لحين انتهاء أزمته الحالية.

 

وكتب محمد حماقي عبر حسابه على تويتر: طول العمر الفن ليه قوة بتظهر في المواقف الصعبة، دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات علشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري (المجهود الحربي).

 

وأضاف حماقي: "وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت إني أستخدمه من النهاردة ولحين انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين، كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم إخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوا له".

 

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