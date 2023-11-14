كرة السلة، مواجهة قوية بين الأهلي وسبورتنج في نهائي دوري سيدات المرتبط

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسبورتنج في الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك

وعلى جانب آخر، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، أمام الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2023 /2024.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على مستوى فرق المرتبط في الرابعة عصرا، فيما تقام مباراة فرق الرجال في السادسة مساء.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب على مستوى المرتبط والرجال اليوم الثلاثاء، وتقام مباراتي الإياب يوم الجمعة.

ووصل الأهلي إلى الدور ربع النهائي على حساب القناة، فيما تأهل الزمالك بعد التفوق على نادي الطيران.

الأهلي يحصد لقب كأس السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش بلقب بطولة كأس السوبر المحلي للموسم الحالي 2023\2024.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (64-60) في المباراة التي جمعت بينهما في البحرين.

وشارك الأهلي في مباراة السوبر المصري بصفته بطلا لدوري السوبر، بينما يشارك الزمالك كونه وصيفًا لـ كأس مصر الذي خسره أمام الأهلي.

الزمالك يشارك في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

وأعلن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة أحمد مرعي، مشاركته في منافسات بطولة دبي الدولية، خلال الفترة من 19 وحتى 28 يناير المقبل.

وتأتي مشاركة الزمالك في بطولة دبي ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد.

الأهلي يخسر أمام سلا المغربي

وخسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، أمام فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة (78-85)، في نصف نهائي منافسات البطولة العربية للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

بهذه النتيجة يفشل الأهلي في حصد لقب البطولة، للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد خسارته في المباراة النهائية للنسخة الماضية أمام الكويت الكويتي.

فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

وكان الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، فاز على الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد عمر بنتيجة (82-77)، في ربع نهائي البطولة العربية.