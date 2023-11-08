كرة السلة، BAL يعلن شكل الموسم الجديد بمشاركة الأهلي

كرة السلة، أعلن الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL) اليوم بأن الموسم الرابع الممتد للدوري سيبدأ في مارس عام 2024 في جنوب أفريقيا.

ويضم الموسم الجديد لـ (BAL) لعام 2024 أفضل 12 فريقا من 12 دولة إفريقية ليلعبوا 48 مباراة في أربعة بلدان أفريقية هي جنوب أفريقيا، ومصر، والسنغال، ووروندا خلال خمسة أشهر، وتحدد لعب المباريات الأولى لـ (BAL) في جنوب أفريقيا، وتعد هذه المرة الأولى التي سيلعب فيها الدوري في أربعة بلدان مختلفة.

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نظام الموسم الجديد من BAL

ولأول مرة أيضًا، يتم تقسيم الفرق الـ 12 إلى ثلاث مجموعات مكونة من أربعة فرق. ستلعب كل مجموعة ضمن مرحلة مكونة من 12 مباراة حيث سيواجه كل فريق منهم الفرق الثلاثة المتبقية في مجموعته مرتين.

المرحلة الافتتاحية لمباريات مجموعة كالياري ستبدأ في مارس، ستتبعها مرحلة مباريات مجموعة النيل في أبريل، ثم مرحلة مباريات مجموعة صحارى في مايو.

أفضل فريقين من كل مجموعة، والفرق التي تحوز على المركز الثالث من جميع المجموعات سيسافرون إلى رواندا لخوض أربع مباريات تنافسية يتبعها تصفيات مكونة من ثمانية مباريات إقصائية ونهائية ابتداءً من شهر مايو حتى شهر يونيو.

مواعيد الموسم الجديد من BAL

سيعلن الدوري عن المدن المضيفة، والملاعب، والتواريخ، والمعلومات المتعلقة بكيفية شراء التذاكر لموسم عام 2024 للدوري الإفريقي لكرة السلة في الأسابيع المقبلة.

وقال رئيس (BAL) أمادو جالو فال: “نحن متحمسون لتوسيع أثرنا في الموسم الرابع لـ (BAL) وأن نسمح للمزيد من الجماهير بتجربة حماس هذا الدوري التاريخي، وتُلعب المباريات الأولى لـ (BAL) في جنوب أفريقيا التي تحظى بشعبية كبيرة لهذه الرياضة بالفعل”.

وأضاف: "نتطلع قدمًا لمتابعة اندفاع مواسمنا الثلاثة السابقة وأن نستمر بتقديم رياضة كرة السلة بأبهى صورة وتقديم متعة تمثل قارة أفريقيا على الساحة العالمية."

من جانبه، قال رئيس (FIBA) إفريقيا أنيبال مناف:"نحن مسرورون بقدوم الموسم الرابع من (BAL) قريبًا، وقد تم تمديده ليشمل بلدان إفريقية من كل أنحاء القارة،"

وأضاف: "لدى (BAL) تأثير إيجابي على اللاعبين وعلى رياضة كرة السلة في أفريقيا.

سيتأهل أبطال الدوري المحلي من 12 دولة أفريقية للمشاركة في (BAL) مجددًا، ويشمل ذلك دورة التأهل Road to the BAL التي تم تنظيمها من قبل (FIBA) في جميع أنحاء قارة إفريقيا ابتداءً من شهر أكتوبر حتى شهر نوفمبر من عام 2023.

في 23 مارس من عام 2023، هزم فريق الأهلي المصري فريق اي اس دوانس السنغالي بنتيجة 80-65 وفاز بنهائيات (BAL) لعام 2023، والتي حصلت في ملعب BK وشاهدها الجمهور في 214 دولة وبـ 17 لغة.