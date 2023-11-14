رئيس الحركة الوطنية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب فى غزة

غزة، قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب كل يوم في غزة وتمارس سياسات قاسية ومستمرة من الحصار والتجويع واستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين في غزة.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن المجازر والانتهاكات الجسيمة والهمجية التي يرتكبها الكيان المحتل تشمل استهداف الأبرياء والمدنيين بأسلحة محظورة، والتي تتسبب في خسائر بشرية هائلة ودمار لا يمكن تبريره، كل ما يقوم بفعله الصهاينة يعاقب عليه القانون إلا أن المجتمع الدولي يقف عاجزا عن ردع هذه الجرائم.

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جرائم إسرائيل فى غزة

وشدد رؤوف السيد على أن الحزب يدين بشدة هذه الجرائم ضد الإنسانية وندعو المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه التصرفات واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الحقوق الإنسانية والحياة في غزة، فاستخدام الأسلحة النووية هو خطوة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، ويجب أن يكون هناك التأكيد الواضح على وقف جميع أشكال العنف واحترام القانون الدولي.

الهجوم البرى على غزة

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل

وكتب الهلال الأحمر الفلسطيني في منشور عبر منصة X: "توَقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة".

وأشار إلى وجود نحو 9 آلاف نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم، وأن "المستشفى الآن يعتمد على مولد صغير جدا لتزويد الكهرباء لقسم الولادة فقط بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، والوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة".

فلسطين، وشدد على أن "توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر على عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة حيث أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 20 مستشفى في غزة أصبحت خارج الخدمة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

وأكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت، "تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى".

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