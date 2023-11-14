الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تكشف حالة الطقس وتحذر من سقوط أمطار في عدد من المحافظات (فيديو)

تساقط الامطار، فيتو
تساقط الامطار، فيتو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة مؤكدة أنه من المقرر أن يحدث انخفاض فى درجات الحرارة، خلال فترات الليل المتأخر وفترة الصباح.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه من المقرر أيضًا سقوط أمطار علي عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن هناك حالة من التقلبات الجوية، خاصة على المحافظات الساحلية.

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وأضافت أنه من المتوقع اليوم أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية، مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط بور سعيد ورفح والعريش، وتمتد الأمطار بكميات أقل فى المناطق الداخلية.

 

 

من ناحية أخرى، كانت أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس  القاهرة الكبرى


وتوقعت أيضا أن يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 20 والعظمى  26


العاصمة الإدارية: الصغرى 19 والعظمى 27


6 أكتوبر: الصغرى 19 والعظمى 27


بنها: الصغرى 20 والعظمى  26


الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 25


العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 25


مطروح: الصغرى 16 والعظمى 24


سيوة: الصغرى 15   والعظمى 25


كاترين الصغرى 14 والعظمى 25


بورسعيد الصغرى 23 العظمى 26


الزقازيق: الصغرى 20  العظمى 26


الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى  27


السويس: الصغرى 20 والعظمى 26


شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32


الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32


الفيوم: الصغرى 17 والعظمى 27


بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 27


المنيا: الصغرى 17 والعظمى 28


أسيوط الصغرى 18 والعظمى 29


سوهاج الصغرى  19 والعظمى 30


الأقصر الصغرى 21  والعظمى 32


أسوان: الصغرى 22 والعظمى 33


كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

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