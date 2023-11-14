سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار متوسطة منذ الرابعة فجر اليوم زادت شدتها لغزيرة بعدة مناطق.

وحرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هروبا بسلعتهم من الأمطار خوفا من زيادة شدة الأمطار والتسبب في خسائر لهم وسط تواجد مسئولى أحياء المحافظة ورفع درجات الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق فى المحافظة.

وأكد "اللواء محمود نافع " رئيس هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية علي تمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه مؤكدا علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.



ومن خلال اخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر ان تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية امطار تبدأ خفيفة في فترة الصباح على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة و رعدية أحيانا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-60 كم/ س وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من 2 - 3.5 متر ..



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