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سياسة

حزب التجمع ينظم ندوة بعنوان "الشعب الفلسطينى بين الرياض وحرب الإبادة الصهيونية"، غدا

حزب التجمع،فيتو
حزب التجمع،فيتو

 حزب التجمع، يعقد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس  حزب التجمع الندوة ٩٨ من منتدى خالد محيى الدين غدا الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ فى السادسة مساء بالمقر المركزى بميزان طلعت حرب تحت عنوان الشعب الفلسطينى بين الرياض وحرب الإبادة الصهيونية .

 

محاور المنتدى 

 وأكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف لحزب التجمع  أن الندوة ستناقش عددا من المحاور الهامة على رأسها المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين فى قطاع غزة وحالة الصمت المريب من المجتمع الدولى على هذة الجرائم الإسرائيلية بالإضافة إلى مناقشة توصيات القمة العربية التى عقدت مؤخرا بالرياض وكيفية تفعيلها.
 

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المشاركون بالمنتدى 

 وأضاف محمد فرج بأن الندوة ستسضيف عددا من المتحدثين على رأسهم القبطان صالح حجازى الخبير الاستراتيجى والمحلل العسكرى واللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية السابق والكاتب الصحفى أسامة الدليل رئيس  قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي.

يذكر أن حزب التجمع، طالب بضرورة الوقف الفوري للحرب، لإنقاذ الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة من اتساع المعارك وتحويلها إلى حريق يشعل الإقليم كله بحرب لا نهاية لها.

 

الاحتلال الصهيوني يستخدم كل أدوات الحرب المحرمة دوليًّا

 وأكد الحزب خلال مناقشة  المكتب السياسي لحزب التجمع لعمليات التصعيد الوحشية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، التي وصلت حد استخدام جيش الاحتلال الصهيوني لكل أدوات الحرب المحرمة دوليًّا، وارتكابه لكل جرائم الحرب التي يحرمها القانون الدولي، وتكثيفه الضربات الصاروخية كل ١٥ ثانية، والتي باتت وكأنها لا هدف لها سوى إحداث أكبر تدمير ممكن للمساكن والمستشفيات والمساجد والكنائس، وأكبر عمليات قتل ممكنة للفلسطينين، وتستهدف ارتكاب كارثة إبادة الشعب الفلسطيني، أو ترويع النساء والأطفال ودفعهم لترك بيوتهم وأرضهم من شمال غزة إلى جنوبها، ومن جنوبها إلى دول الجوار، وتصفية القضية الفلسطينية.
 


عمليات التصعيد الوحشية المجنونة 

 وأضاف  الحزب: نؤكد على دعم الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد أعداد الشهداء من الرجال والنساء والأطفال، وتضاعف أرقام الجرحى والمصابين في ظل كارثة نقص الغذاء والدواء والحصار الخانق، إلا أن عمليات التصعيد الوحشية المجنونة ضد الشعب الفلسطيني هذه، تعكس من جهة أخرى هشاشة وضعف وفقدان الثقة بين الكيان الصهيوني ونخبته الحاكمة. 
 

نتنياهو  يتصرف كمجرم حرب

 وأشار حزب التجمع إلى أن نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني يتصرف كمجرم حرب فقد عقله، ويتصرف وكأنه يحارب معركته الأخيرة، محاولًا إحراز نصر معنوي في غزة، بأي طريقة وبأي وسيلة إجرامية، لعله يستطيع علاج الشرخ الكبير الذي أصاب الكيان الصهيوني، وأفقده الشعور بالأمان على الرغم من القبة الحديدية، وعلى الرغم من الوحدة الشكلية للمجتمع الإسرائيلي وحكومته، وعلى الرغم من الدعم غير المحدود، بالسلاح والعتاد الحربي والبوارج وحاملات الطائرات، والدعم السياسي والدبلوماسي في مجلس الأمن، من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

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