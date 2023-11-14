الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 ببداية التعاملات

سعر الدولار الأمريكي،
سعر الدولار الأمريكي، فيتو

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك. 

 

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتي: 

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي، فيتو

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وأثنى الدكتور عمرو السمدونى، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بالغرفة التجارية بالقاهرة على توقيع مصر والإمارات اتفاقية مبادلة العملة بين البلدين.

مبادلة العملة مع الإمارات ستؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين

وأشار «السمدوني» إلى أن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات ستؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أنها ستخفف الضغط على العملة الصعبة (الدولار) وبالتالي ستستفيد منها مصر والاقتصاد المصري استفادة كبيرة.

مبادلة العملة مع الإمارات ستؤدي إلى التقليل من أعباء الاستيراد بالدولار

وأوضح أن اتفاقية مبادلة العملة لها تأثير إيجابي على السوق المصري، حيث ستؤدي إلى التقليل من أعباء الاستيراد بالدولار، فحجم التبادل التجاري بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم، مضيفًا أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد بـ 2.9 مليار دولار.

مصر والإمارات يوقعان اتفاقية مبادلة العملة 

ووقعت مصر والإمارات، اتفاقية مبادلة العملة التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

اتفاقية مبادلة العملة تأتي ضمن تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين

وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

اتفاقية مبادلة العملة تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات

فيما صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بأن الاتفاقية تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل لـ 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، وذلك وفقًا  لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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ارتفاع صادرات مصر إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022

كما ارتفعت صادرات مصر إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، فيما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022، وذلك مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

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