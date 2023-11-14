الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

سفراء فرنسا في الشرق الأوسط يوجهون رسالة غضب لـ ماكرون بسبب إسرائيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيتو

أعرب العديد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط عن أسفهم لموقف باريس من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وهذه بادرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدبلوماسية الفرنسية في العالم العربي، حيث قام العديد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط وبعض دول المغرب العربي، حوالي عشرة، وفقا لصحيفة "لوفيجارو"، بكتابة وتوقيع مذكرة جماعية، أعربوا فيها عن أسفهم للتحول المؤيد لإسرائيل الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

Advertisements

وتم إرسال هذه المذكرة المشتركة إلى الإليزيه، ويقول دبلوماسي فرنسي اطلع عليها: "هذه ليست مزحة، ولكن في المذكرة التي لا يمكن وصفها بأنها مذكرة معارضة، يؤكد هؤلاء السفراء على أن موقفنا المؤيد لإسرائيل في بداية الأزمة يساء فهمه في الوقت الحالي في الشرق الأوسط، وأنه يخالف موقفنا المتوازن التقليدي بخصوص الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وعبر السفراء عن خشيتهم من تداعيات الموقف على مصالح فرنسا في المنطقة. 

ويكشف مقال الصحيفة عن انقسام داخل الخارجية الفرنسية حول موقف بلادهم مما يحدث.

وفي وقت سابق، تراجع الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوخ عن تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية يوم الجمعة الماضي، قال فيها إن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين والنساء والأطفال، ولا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.

وحسب بيان للرئاسة الإسرائيلية، أوضح ماكرون أنه لا يحمل إسرائيل مسؤولية تعمد إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء في الحملة التي تقودها ضد حركة "حماس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العالم العربى السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دول المغرب العربي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الدولة العبرية حركة حماس الخارجية الفرنسية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف عن تفاصيل حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بمحافظة جنوب سيناء

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

أخبار مصر: تفاصيل الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس، الجبلاية ترد على الزمالك بشأن فتوح وصبحي، هؤلاء سر أزمة السكر والسجائر

بسبب موديست وسيد عبد الحفيظ، شبانة يفتح النار على إدارة الأهلي

الأكبر في العالم، عائلة مكونة من 199 فردا بينهم 38 زوجة تعيش تحت سقف واحد

سفراء فرنسا في الشرق الأوسط يوجهون رسالة غضب لـ ماكرون بسبب إسرائيل

فنانة نرويجية ترفع علم فلسطين في حفلتها "فيديو"

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

الأكبر في العالم، عائلة مكونة من 199 فردا بينهم 38 زوجة تعيش تحت سقف واحد

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع في سعر السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 14/11/2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية