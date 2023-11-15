1.5 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر

شهدت القاهرة فعاليات المنتدى الاقتصادى الاستثمارى المصرى القطرى، بحضور وزيرى التجارة والصناعة المصرى والقطرى وعدد من الوزراء والمسؤلين وعدد من رؤساء كبريات الشركات القطرية.

وترصد فـيتـو حجم التبادل التجارى بين مصر وقطر خلال السطور التالية:

زيادة 76.2% في التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال 11 شهرًا من 2022

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 76.2% خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2022 على أساس سنوي، لتصل إلى 80.1 مليون دولار مقابل 45.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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وأشارت بيانات الجهاز إلى قيمة الواردات المصرية من قطر بلغت 60.4 مليون دولار خلال الفترة مقابل 42 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 44.1%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لقطر خلال الفترة 458.3% لتسجل نحو 19.7 مليون دولار مقابل 3.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

الاستثمارات القطرية في مصر



وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 -2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2%، وفقا للبيان.

تحويلات المصريين العاملين بقطر

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019- 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3 %.

تحويلات القطريين العاملين في مصر

بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020- 2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019- 2020 بنسبة انخفاض قدرها 34%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قطر خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022:

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.9 مليون دولار.

2. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 3.4 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 2.8 مليون دولار.

4. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 2 مليون دولار.

5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 1.6 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022:

1. حديد وصلب بقيمة 20.5 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 20.4 مليون دولار.

3. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 5 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 3.7 مليون دولار.