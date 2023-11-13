الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر، تحذير من الملاحة البحرية بالبحر المتوسط غدا

الملاحة البحرية غدا،
الملاحة البحرية غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا على البحر الأبيض المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3.5 متر.

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تكون كثيفة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، وذلك على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

 

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كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 14 - 11 -2023 في وادي النطرون

حالة الطقس غدا الثلاثاء 14-11-2023 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء ليسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد  


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيف ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.


وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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