الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 والقنوات الناقلة

منتخب الارجنتين تحت
منتخب الارجنتين تحت 17 سنة، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مباراتى اليابان والأرجنتين في والسنغال وبولندا في كأس العالم تحت 17 سنة.

 

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة
 

البرازيل -  كاليدونيا الجديدة– الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD  

السنغال - بولندا – الساعة 11 صباحا على قناة 5beIN Sports HD        

إنجلترا - إيران– الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD          

اليابان - الأرجنتين– الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5   

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مواعيد مباريات الدوري الجزائري

 
نادي بارادو -  شباب بلوزداد– الساعة 4 عصرا

وفاق سطيف -  اتحاد الجزائر– الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري


 

لافينيا اف سي - حرس الحدود – الساعة 2:30 ظهرا    

السكة الحدود - بروكسي – الساعة 2:30 ظهرا                

طنطا  النجوم – الساعة 2:30 ظهرا

 

 

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثامنة لدوري المحترفين 

أبرزها لافيينا ضد حرس الحدود، مواعيد الجولة الثامنة لدوري المحترفين

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مواعيد مباريات اليوم منتخب الأرجنتين منتخب اليابان كأس العالم اخبار الرياضة

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