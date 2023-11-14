مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مباراتى اليابان والأرجنتين في والسنغال وبولندا في كأس العالم تحت 17 سنة.
مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة
البرازيل - كاليدونيا الجديدة– الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD
السنغال - بولندا – الساعة 11 صباحا على قناة 5beIN Sports HD
إنجلترا - إيران– الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD
اليابان - الأرجنتين– الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الجزائري
نادي بارادو - شباب بلوزداد– الساعة 4 عصرا
وفاق سطيف - اتحاد الجزائر– الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري
لافينيا اف سي - حرس الحدود – الساعة 2:30 ظهرا
السكة الحدود - بروكسي – الساعة 2:30 ظهرا
طنطا النجوم – الساعة 2:30 ظهرا
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