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رياضة

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا بدورة شمال أفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، في أولى مبارياته في بطولة شمال أفريقيا، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويخوض منتخب مصر للشباب مرانه الأخير قبل مواجهة نظيره الليبي على ملعب الكرم، والذي سيكون مرانا خفيفا يشمل بعض تدريبات الجري والإحماء، إلى جانب تدريبات بدنية خفيفة وبعض التدريبات الترفيهية بالكرة.

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منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بتونس

خاض منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، مرانه الأول على ملعب الكرم بتونس، في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم استعدادا لمواجهة ليبيا الأربعاء المقبل في الجولة الأولى ببطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

شارك في المران جميع اللاعبين، وجاء المران قويا وحماسيا واستمر ساعة ونصف الساعة تقريبا وانتهي بتقسيمة طبّق خلالها الجهاز الفني بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

شهد المران حضور محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس.

 

منتخب الشباب يستعد لبطولة شمال أفريقيا، فيتو

نتائج الاجتماع التنسيقي

في السياق ذاته، عُقد امس الإثنين الإجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب مع ليبيا بحضور عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يظهر منتخب ليبيا بالزي الأبيض.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا 

من المقرر أن يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، نظيره الليبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى ببطولة شمال أفريقيا الودية 

في السياق ذاته، عُقد الإجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب مع ليبيا بحضور عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يظهر منتخب ليبيا بالزي الأبيض.

قوام بعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

 

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم: 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

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