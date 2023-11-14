رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يتابع تجهيز المقار الانتخابية للانتخابات الرئاسية

أجرى المهندس مجدى الطماوي رئيس مركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، جولة تفقدية على مقار اللجان الانتخابية بمركز الداخلة للاطمئنان على جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، يرافقه صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وعدد من المختصين بالمركز.

وأوضح الطماوي في في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الجولة في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء تكليفات وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بمتابعة ورفع كفاءة المقرات الانتخابية بالمراكز واتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية والتي ستقام أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

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ووجه رئيس مركز الداخلة، بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي لخدمة العملية الانتخابية مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع واعتبار المشاركة في العملية الانتخابية هي مهمة قومية.



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أصدرت القرار رقم 29 لسنة 2023، بتحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتعد اللجان العامة، هي الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التي تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التي تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددي للأصوات في نطاق كل لجنة عامة.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وعقب إعلان القائمة النهائية انطلقت الدعاية الانتخابية تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، فيما تجري في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأربعاء 15 نوفمبر آخر موعد لتغيير مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه المواطن بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، بأن يتقدم بطلب لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت واستخدام كل مواطن حقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في الانتخابات الرئاسية.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلى فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم وضعها على موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع فى عموم الجمهورية، مع تحديد جميع البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته، ويمكن للمواطن الاستعلام عن مقره الانتخابى وأحقيته فى الإدلاء بصوته فى العملية الانتخابية، من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة وذلك بموجب الرقم القومي.

ومن ناحية أخرى، يواصل مرشحو الانتخابات الرئاسية حملاتهم الانتخابية حتى موعد الصمت الدعائي فى 29 نوفمبر الحالى بالنسبة لانتخابات المصريين فى الخارج المقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر حيث ستُجرى الانتخابات فى الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر.