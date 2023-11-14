محمد حلمي: قرار الزمالك بشأن الثلاثي موفق وكنت أتمنى استبعاد صبحي وفتوح من المنتخب

محمد حلمى، أكد محمد حلمي نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن قرار مجلس إدارة النادي "موفق وموضوعي" بشأن أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، متمنيًا التوفيق للمجلس في عمله خلال المرحلة المقبلة.

محمد حلمى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق

وقال حلمي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "بالتأكيد ندعم روي فيتوريا في قيادة منتخب مصر، لكن كنت أتمنى استبعاده صبحي وفتوح منذ البداية، من أجل إغلاق هذا الملف تمامًا".

وأضاف: "لا أعرف الغرض من قرار إيقاف اللاعبين لمدة شهر، ومن الصعب الاعتماد عليهم مجددًا لأنهم أصبحوا خارج منظومة فريق الزمالك".

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عقد مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، اجتماعًا مهمًّا، مساء الإثنين في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات العاجلة خلال الفترة المقبلة.

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الاجتماع

- إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي شهرا بسبب ما صدر منهم.

- خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح و20% من إجمالي عقد محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.

- إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك لتقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوه بذلك.

- سبق وتمت دعوة الكولومبي أوسوريو لإنهاء مستحقاته والشرط الجزائي ولكنه لم يحضر، والمجلس جدد الدعوة غدا للاجتماع مع المدرب لإنهاء كافة مستحقاته.

- سحب قرار مجلس الإدارة السابق بشأن منح مرتضى منصور الرئاسة الشرفية وتخصيص له غرفة وكل ما يتعلق بالقرارات السابقة وما ترتب عليها.

- التأكيد على مخاطبة مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- لم يتم طرح أو مناقشة عرض مدير فني مصري أو أجنبي وتم تجديد الثقة في كابتن معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك خلال الفترة المقبلة.

- تم الموافقة على المشاركة في السوبر الذي سيقام في الإمارات لكرة اليد في شهر ديسمبر.

- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.

- الزمالك يناشد جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تنشر.

وشهد آخر اجتماع لـ مجلس إدارة الزمالك قرارات مصيرية بإقالة خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول بالنادي وعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بسبب أزمة خروجهم دون إذن من معسكر الفريق قبل مباراة زد.