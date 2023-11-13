الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

رسميا، قرارات اجتماع الزمالك بشأن فتوح وصبحي والزناري والمدرب الجديد (فيديو)

القائمة الموحدة،
القائمة الموحدة، فيتو

عقد مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، اجتماعا مهما، اليوم الإثنين المقبل في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات العاجلة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت القرارات كالتالي:

 

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الاجتماع 


-  إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي شهرا بسبب ما صدر منهم.
- خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح و20% من إجمالي عقد محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.
- إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي 
- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك لتقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوه بذلك.
- سبق وتمت دعوة الكولومبي أوسوريو لإنهاء مستحقاته والشرط الجزائي ولكنه لم يحضر، والمجلس جدد الدعوة غدا للاجتماع مع المدرب لإنهاء كافة مستحقاته.
- سحب قرار مجلس الإدارة السابق بشأن منح الاستاذ مرتضى منصور الرئاسة الشرفية وتخصيص له غرفة وكل ما يتعلق بالقرارات السابقة وما ترتب عليها. 
- التأكيد على مخاطبة السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.
- لم يتم طرح أو مناقشة عرض مدير فني مصري أو أجنبي وتم تجديد الثقة في كابتن معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك خلال الفترة المقبلة.
- تم الموافقة على المشاركة في السوبر الذي سيقام في الإمارات لكرة اليد في شهر ديسمبر.
- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.
- الزمالك يناشد جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تنشر.

وشهد آخر اجتماع لـ مجلس إدارة الزمالك قرارات مصيرية بإقالة خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول بالنادي وعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بسبب أزمة خروجهم دون إذن من معسكر الفريق قبل مباراة زد.

 

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وهناك العديد من الملفات المهمة  تمت مناقشتها اليوم في اجتماع مجلس إدارة الزمالك يأتي على رأسها ملف خليفة أوسوريو في الزمالك ونتيجة التحقيق مع الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

 

نتائج التحقيق مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا اليوم الإثنين المقبل لمناقشة نتائج التحقيق مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

 

مجلس الإدارة ناقش مع اللجنة القانونية نتائج التحقيق مع الثلاثي لاتخاذ العقوبة المالية المناسبة لما فعله الثلاثي فتوح وصبحي والزناري.

 

وكان أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، غادرا معسكر الزمالك دون إذن، قبل مواجهة زد في الدوري المصري الممتاز.

 

وقررت إدارة الزمالك تحويلهم للتحقيق مع عرض الثلاثي للبيع كقرارات تأديبية عاجلة مع انتظار نتيجة التحقيق.

 

فتوح وصبحي والزناري

واستقر الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك على إصدار بيان اعتذار لجماهير ومجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعبين أن الثنائي قرر تقديم بيان اعتذار خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد انتهاء معسكر المنتخب من أجل محاولة إنهاء أزمتهما في نادي الزمالك بعد استبعادهما من المباريات وعرضهما للبيع.

 

وأشار المصدر، إلى أن الثنائي يحاولان إنهاء الأزمة من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك في المباريات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللياقة البدنية والمستوى الفني خاصة أن الثنائي يريدان المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة رفقة منتخب مصر.

 

وكان الثلاثي صبحي وفتوح والزناري قد غادروا معسكر الزمالك ليلة مباراة زد في الدوري المصري، ليقرر الزمالك عرضهما للبيع والتحقيق العاجل.

 

مدرب نادي الزمالك الجديد

ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك يعد أهم وأبرز ملف طرح على طاولة اجتماع مجلس الإدارة.

 

وتسعى إدارة الزمالك حسم هوية المدرب الجديد من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

معتمد جمال 

ويدرس مسئولو نادي الزمالك، استمرار  معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنهاية الموسم بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر.

 

ويظل هذا الاقتراح مطروحا في اجتماع مجلس إدارة الزمالك وسيتم حسمه خلال الجلسة خاصة أن معتمد جمال قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

 

ويعقد أحمد سليمان سيعقد جلسة مع معتمد جمال يوم y]h الثلاثاء المقبل لمناقشته في المرحلة المقبلة.

 

المشاركة في السوبر المصري الجديد

ودرس مجلس إدارة نادي الزمالك ملف المشاركة فى السوبر المصري الجديد خلال اجتماعه اليوم الإثنين، حيث يرى المجلس أن الفريق من حقه المشاركة في البطولة بعد تغيير اسمها ونظامها.

ويدرس مجلس إدارة الزمالك هذا الأمر من أجل الحصول على حق النادي ومن ثم مخاطبة اتحاد الكرة وهذا ما سيتم عرضه على المجلس في الاجتماع المقبل.

وكان نادي الزمالك قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر الماضي ليقرر اتحاد الكرة استبعاده من بطولة السوبر للعام التالي.

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