رياض محرز: يتحدث عن كواليس رحيله عن مانشستر سيتي

رياض محرز، تحدث النجم الجزائري رياض محرز مهاجم فريق أهلي جدة السعودي عن كواليس رحيله عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

رياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى أهلى جدة السعودي

وقال رياض محرز في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: الأسباب الحقيقية التي دفعته لمغادرة السيتى، مشيرا إلى أن المدرب بيب جوارديولا سعى جاهدا لإقناعه بالبقاء.

وتابع محرز: "أنا من قرر الرحيل، شعرت أن العرض السعودي لن تتكرر مرة أخرى، قلت لنفسي ربما حان وقت الانتقال بعد 5 سنوات في السيتي، فزت خلالها بكل شيء".

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وواصل: "لم أندم إطلاقا على الانتقال للسعودية، حاول جوارديولا ثنيي عن المغادرة، لكن مسؤولي الأهلي وضحوا لي مشروعهم الجديد، قبل أن أوازن بين الإيجابيات والسلبيات، وفي الأخير قررت الرحيل، وأنا سعيد لوجودي هنا".

وأردف: "مستوى الدوري السعودي ليس سيئا، وأعتقد أنه سوف يتحسن أكثر، فهم يحاولون رصد المزيد من الموارد المالية لجلب أفضل اللاعبين".

ووضع قائد منتخب الجزائر منتخب كوت ديفوار على رأس المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 وأن منتخب محاربو الصحراء أمام مهمة صعبة للفوز باللقب.

وتتطرق محرز للحديث عن حظوظه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا "أعتقد أنني الأحق بالكرة الذهبية الأفريقية 2023، بالنظر للموسم التاريخي مع السيتي، خاصة بعد فوزي بدوري أبطال أوروبا".

واختتم محرز تصريحاته قائلًا "حتى مردوي مع المنتخب كان مميز بلغة الأرقام سجلت 20 هدفا وقدمت 15 تمريرة حاسمة، وبالتالي أعتقد أنني الأجدر بالجائزة".

مسيرة رياض محرز في إنجلترا

وحقق محرز إنجازات عدة خلال فترة وجوده في إنجلترا، أبرزها ما بات يعرف باسم "معجزة ليستر سيتي"، بعد أن حقق "الثعالب" بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي خلال موسم 2015-2016.

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وساهم النجم الجزائري بشكل كبير في تحقيق تلك "المعجزة"، وكوفئ على جهوده بالحصول على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد ذلك الإنجاز التاريخي.

كما ساهم محرز خلال الموسم الماضي في تحقيق أول لقب لمانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الظفر بكأس الدوري الإنجليزي 4 مرات مع "السيتزنز".

وسجل المهاجم الجزائري 15 هدفا لفريقه في 47 مباراة لعبها الموسم الماضي، الذي توج في نهايته بالثلاثية التاريخية.