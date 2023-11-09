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رياضة

طارق حامد في مواجهة رياض محرز، التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام ضمك بالدوري السعودي

طارق حامد،فيتو
طارق حامد،فيتو

 الدوري السعودي، يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بمواجهة قوية أمام نظيره فريق ضمك مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي.

 

موعد مباراة الأهلي ضد ضمك في دوري روشن السعودي

 ومن المنتظر أن يستضيف ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مساء اليوم الخميس، المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الأهلي وضمك، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع، برصيد 25 نقطة،  بينما يتواجد فريق ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة ضمك 

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي – فهد الحمد – ريان حامد – عبد الله العمار.

خط الوسط: محمد المجحد – فرانك كيسيه – جابري فيجا.

خط الهجوم: ماكسيمان – فراس البريكان – رياض محرز.

ومن المتوقع أن يبدأ ضمك بقياة مديره الفني الروماني كوزمين كونترا اللقاء بتشكيل يضم  :

الحارس مصطفى زغبة

 رباعي خط الدفاع: فاروق شافعي وسنوسي الهوساوي وعبد القادر بدران وضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد ودوماجوج أنتوليتش نيكولا ستانكيو وأحمد الزين 

وفي الهجوم كيفن نكودو وأسان سيساي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الأهلي ضد ضمك عبر قناة SSC1 HD.

ولم يسبق للأهلي أن هزم ضمك على ملعبه في عهد دوري المحترفين، حيث تواجه الفريقان 3 مرات في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة منذ صعود ضمك لدوري المحترفين في موسم 2019-2020.

وفاز أصحاب الأرض في مواجهتين وتعادلا في لقاء وحيد، فيما لم يحقق الأهلي أي انتصار.
في مجمل المباريات بدوري المحترفين، التقى الفريقان 6 مرات فاز ضمك بثلاث مواجهات وتعادلا في مباراتين، فيما انتصرالراقي مباراة وحيدة (5-1)، كانت الأولى بينهما بعد صعود ضمك قبل 4 سنوات.


وحقق فريق أهلي جدة الفوز علي الرياض بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري علي ملعب الأمير عبدالله فيصل.

تعليق مدرب أهلي جدة بعد الخروج الصادم أمام أبها بكأس الحرمين

كأس الحرمين الشريفين، أكد الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، أن مواجهة أبها كانت صعبة.

ودع فريق أهلي جدة كأس خادم الحرمين من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام أبها، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل.

وقال يايسله عقب المباراة: مصدوم من النتيجة النهائية، في الشوط الأول سيطرنا لكن لم نصنع الكثير من الفرص، في الشوط الثاني لم نصنع الكفاية من الفرص رغم الطرد لديهم".

وأضاف: عندما حصلت حالة الطرد، تمركزنا بشكل جيد، ايبانيز كان يصعد بشكل مستمر ولعبنا بثلاثي في الخلف ولكن لم نوفق".

وتابع: كان هناك الكثير من الاستعجال ولا ألوم اللاعبين حيث كان هناك تباعد في الخطوط واستقبلنا هدفًا ثانيًا أيضًا من لا شيء".

وواصل: "هدف أبها الأول للأسف لم ندافع بشكل جيد كفريق، وحصلوا على ضربة زاوية من لا شيء وبعد ذلك لم ندافع بشكل جيد كمنظومة".

وأكمل: "بطبيعة الحال عندما أسمع صافرات الاستهجان تجاهي أو تجاه اللاعبين بكل تأكيد ليس أمر جيد، ودائما ما أشيد بالجماهير وأتفهم شعورهم بالإحباط، وأطلب منهم الدعم والثقة حتى النهاية".

الدوري السعودي إدوارد ميندي أهلي جدة التشكيل المتوقع لأهلي جدة دوري روشن السعودي طارق حامد

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