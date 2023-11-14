زي النهاردة انتفاضة شعبية ضخمة ترفض قرار إلغاء دستور 1923

مثل هذا اليوم من عام 1935 اندلعت انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة ‏التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا وذلك بعد خمسة سنوات من قيام حكومة إسماعيل صدقي بإلغاء ‏‏«دستور 1923» الذي كان يضمن قدر كبير من السلطة للشعب وأصدرت بدلًا منه «دستور ‏‏1930» الذي منح الملك سلطات في تعيين وعزل الحكومات.‏

مرحلة ما قبل دستور1923 ‏



بعد تولي الملك فؤاد عرش مصر درس القوى المؤثره على الأوضاع السياسية في مصر، ووجد ان ‏الاحتلال الإنجليزى هو أقوى تلك القوى، فالاحتلال هو الذى أتى به إلى العرش من خلال مرسوم ‏إنجليزى من المعتمد البريطانى السير رجينالد وينگت).‏

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‏ كان الملك يعلم جيدًا أن الإنجليز هم من قاموا بعزل أبيه الخديوى إسماعيل، وهى القوة التى ‏ساندت الخديوى توفيق ضد أحمد عرابي، بالاضافة إلى أنها هى التى عزلت الخديوى عباس حلمىي ‏الثانى خلال زيارته للأستانة ولم تسمح له بالعودة إلى مصر لذلك كان الملك فؤاد يرى أنه لابد من ‏المهادنة معها، بحيث تكون سندا له وليس ضده.‏



حرص الملك فؤاد على أن تكون علاقته بالإنجليز علاقة طيبة، وقد ظهر هذا جليا عندما تبرع بثلاثة ‏ملايين جنيها من ميزانية الدولة، وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت، مساهمة من مصر للحكومة ‏البريطانية في مواجهة نفقات الحرب.‏

كانت القوى الثانية التى يرى الملك فؤاد أنها كانت ذات تأثير على الأوضاع السياسية في مصر هى ‏الحركة الوطنية التى نشطت قبل الحرب العالمية الأولى.‏



كواليس كتابة دستور 1923 ‏



كان الوطنيون المصريون يسعون إلى اقامة حكم دستورى بما ينتقص من سلطة القصر، إلى الحد ‏الذى يصبح فيه الملك يملك ولايحكم، من خلال تنصيب حكومة شرعية منتخبة من الشعب، ‏ويكون بيدها مقاليد الأمور في البلاد.‏

أما القوى الثالثة فقد كانت القصر كمؤسسة قائمة لها سلطاتها الموروثة، تساندها طبقة ارستقراطية ‏ورثت مركزها في المجتمع بمساندتها للقصر.‏

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1919، نشطت الحركة الوطنية المقاومة للانجليز ‏للحصول على استقلال مصر وجلاء الاحتلال. قامت بريطانيا بإصدار تصريح 28 فبراير سنة 1922، ‏الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، إثر ذلك وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي رقم 29 ‏لسنة 1913.‏

ظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1930 ‏وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت ‏بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية.‏

نظم قادة الشعب العديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك ‏فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 وترتب على ذلك إعادة العمل بدستور عام 1923. بعد ذلك، وظل ‏ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر، 1952 إلغاءه نهائيًا.‏