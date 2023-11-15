بالأسعار، طرح أراض استثمارية بالعاشر من رمضان

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضي الاستثمارية وفقًا لآلية التخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان أرضًا تعليمية بمساحة 134400 متر بسعر 42.355 جنيه للمتر.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

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قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن تكلفة المشروعات التي أقامتها وزارة الإسكان خلال الفترة من 2014 حتى 2023 سجلت نحو 1.3 تريليون جنيه، هذه المشروعات السكنية ساهمت في جذب نحو 5 ملايين نسمة في المدن الجديدة، فيما يصل إجمالي عدد السكان إلى هذه المشروعات 6.5 مليون نسمة بهذه المجتمعات بما فيها مدن الجيل الرابع.

وأكد إنشاء نحو 23 مدينة منذ السبعينات حتى 2014، فيما بدأت تتجه الحكومة إلى مدن الجيل الرابع حاليا.

ولفت إلى أنه تم توفير نحو 1.5 مليون وحدة سكنية منذ 2014 حتى الآن وهي وحدات سكنية متنوعة تضم كافة الشرائح من قبل وزارة الإسكان.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السابع أنه تم بناء نحو 2.7 مليون وحدة سكنية من قبل الدولة والشراكة مع القطاع الخاص آخر 9 سنوات، لافتا إلى أن مصر بها نحو 13 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة حاليًّا.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان أقامت نحو 12 ألف مشروع، لتوفير حاجة العقارات في مصر، وسد الفجوة التي بلغت نحو 2 مليون وحدة عجز متراكم في 2014.

ارتفاع تكاليف الإنشاء

وقال إن السوق يمر بأحداث خارجية تؤثر في النهاية على السوق العقاري المصري خلال آخر 3 سنوات.

وأشار إلى أن أهم القضايا التي تم مناقشتها خلال السنوات الأخيرة وأهمها هي ارتفاع تكاليف الإنشاء، وارتفاع سعر الصرف وطول مدة عرض البيع وارتفاع سعر الفائدة.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت نحو 15 قرارًا لمساعدة الشركات العقارية لتجاوز هذه التحديات، كما قدمت الدولة مجموعة من الحوافز المالية لتخفيف الأعباء عن الفائدة المستحقة لمساعدة شركات التطوير العقاري.

وقال إن تصدير العقار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة المعروض من العقارات كان من أهم القضايا المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن تخطيط وتنمية المدن الجديدة في مصر خلال فترة السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كانت تستعين بخبرات عالمية لتخطيط المشروعات العقارية.